편도기준 최대 56만4000원 부과

중동 전쟁이 장기화면서 고유가 사태가 지속되고 있는 가운데 5월 발권 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 최고 단계로 상승했다.

인천공항 전망대에서 바라본 인천국제공항 활주로 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

16일 항공업계에 따르면 5월 유류할증료에 적용되는 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 갤런당 511.21센트(배럴당 214.71달러)다. 최고 단계인 33단계가 배럴당 470센트 이상을 기준으로 하기 때문에 5월 유류할증료는 33단계에 해당한다.

유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액으로, 국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다.

33단계는 18단계였던 4월 대비 15단계가 상승한 것이며 2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 한 달 사이 최대 상승 폭이다. 33단계가 적용된 것도 이번이 처음이다. 3월 유류할증료는 6단계였다.

대한항공은 이날 5월 기준 국제선 유류할증료를 발표했다. 편도 기준 최소 7만5000원에서 최대 56만4000원이 부과될 예정이다. 지난달엔 4만2000원에서 30만3000원 사이였다.

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아시아나항공과 저비용항공사(LCC) 들도 곧 5월에 적용될 유류할증료를 발표할 계획이다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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