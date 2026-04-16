이삭토스트, ‘세븐틴 민규’와 본격 마케팅… 브리오슈 신메뉴· 다양한 프로모션 전개

토스트로 일상의 행복을 전하는 이삭토스트가 4월말, 신메뉴 출시와 함께 브랜드 모델 세븐틴 민규와의 마케팅 활동에 본격화 한다고 밝혔다.

신메뉴는 지난해에 이어 지속적으로 인기를 얻고 있는 부드럽고 달콤한 '프렌치 브리오슈'를 활용한 토스트 2종으로 구성되었으며, 해당 제품의 광고 촬영 현장에서 모델 민규 또한 '맛있다'며 추천 메뉴로 언급했다고 전했다.

이삭토스트는 4월 27일 신메뉴 출시를 기념하며, 이삭토스트 앱을 통하여 민규의 매력이 담긴 '민규 프레임 포토 세트'를 구매할 수 있는 특별한 프로모션도 선보일 예정이다. 프레임 포토 세트는 소형 사이즈 사진과 엽서 사이즈 사진으로 되어있으며, 해당 사진을 거치할 수 있는 프레임까지 함께 제공되어 모델 민규의 모습을 다양하게 소장할 수 있도록 구성되었다.

이와 함께 민규 특유의 밝고 감각적인 무드로 신메뉴 '프렌치 브리오슈'를 맛있게 즐기는 모습을 담은 광고 영상도 공개될 예정이다. 해당 영상은 TV CF를 비롯해 온라인 등 다양한 광고 지면을 통해 순차적으로 송출될 계획이다.

전국 이삭토스트 매장과 온라인 채널 등 다양한 채널을 통해 이삭토스트와 민규의 만남이 기대되는 한편, 현재 일본 온라인 채널을 통해 이삭토스트에서 출시된 해외 전용 판매 제품인 '이삭토스트 소스'와 '과일잼 3종' 등 제품 구매 시, 랜덤 추첨을 통해 550명을 선발하여 모델 민규와 함께할 수 있는 이벤트도 진행중에 있다고 전했다.

응모자 중 랜덤 추첨을 통해 모델과의 만남의 기회가 주어지는 만큼, 국내와 해외 모두 높은 관심 속에 판매가 진행되고 있는 것으로 전해졌다. 해당 응모 이벤트는 4월 26일까지 온라인 채널을 통해 진행된다.

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이삭토스트 관계자는 "이번 신메뉴는 브랜드 모델 민규가 추천하는 라인업으로 구성된 만큼, 누구나 맛있게 즐길 수 있는 친숙한 맛에 집중한 메뉴"라며, "브랜드 모델과 이삭토스트의 매력을 경험 및 소장할 수 있는 다양한 활동들을 통해 일상의 행복을 경험하시길 바란다"고 전했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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