2027년형 출시에 맞춰 플러스 트림 신설

나파가죽 시트·HUD 등 편의 사양 보강

BYD코리아가 프리미엄 사양을 대거 추가한 플러스(PLUS) 트림을 선보이며 국내 전기차 시장 공략에 박차를 가한다.

BYD 씨라이언 7. BYD코리아 AD 원본보기 아이콘

BYD코리아는 2027 씨라이언 7 출시와 함께 플러스 트림을 새롭게 선보인다고 16일 밝혔다. 이번 신규 트림은 기존 씨라이언 7의 공간 활용성에 탑승자의 만족도를 높이는 프리미엄 사양을 적용한 것이 특징이다.

특히 시트 관련 사양이 대폭 강화됐다. 기본형의 인조가죽 대신 천연 나파가죽 시트를 적용했으며 운전석 메모리 시트, 4방향 전동 허리받침, 전동 레그 서포트 등을 갖춰 장거리 주행 피로도를 낮췄다. 승하차 시 공간을 자동으로 확보해 주는 운전석 이지 액세스 기능도 추가됐다.

사운드 시스템은 하이엔드 오디오 브랜드 다인오디오의 스피커 12개로 업그레이드됐다. 전면 유리창을 통해 주행 정보를 확인하는 헤드업 디스플레이(HUD)와 후진 연동 자동 하향 아웃사이드 미러 등 운전자 중심의 편의 사양도 보강됐다.

지난해 9월 국내 출시된 씨라이언 7은 올해 3월까지 4700여대가 판매되며 BYD코리아의 주력 모델로 자리 잡았다. 전 트림에 퀄컴 스냅드래곤 8155 SoC, 주파수 가변 댐핑 서스펜션, 2.1㎡면적의 파노라믹 글래스 루프 등이 기본 적용된다.

2027 씨라이언 7의 판매 가격은 기본형 4490만원, 플러스 4690만원이다. 국고 및 지방 보조금을 적용할 경우 서울 지역 실구매가 기준 각각 4200만원대와 4400만원대에 구입이 가능하다.

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BYD코리아 관계자는 "제품과 서비스 경험을 지속적으로 강화하며 한국 시장에서 신뢰받는 브랜드로 자리매김해 나갈 계획"이라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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