이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 저녁 서울 용산 CGV를 찾아 제주 4.3 사건의 아픔과 화해, 역사적 과제를 다룬 영화 <내 이름은>을 관람했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.

이번 영화 관람은 지난 4월 1일 이후 매주 수요일 시행되는 문화의 날을 맞아 '제주 4.3 사건'의 가려진 진실을 용기 있게 그려내는 한편 시민들의 십시일반의 도움으로 제작된 영화 <내 이름은>을 응원하고, 감독과 배우 그리고 관객이 함께 제주 4.3의 의미를 되새기는 자리로 마련됐다. 이 대통령의 소셜미디어(SNS)를 통해 신청한 분들 가운데 추첨으로 선정된 165명의 일반관객이 함께했다.

이 대통령은 영접을 나온 정지영 감독에게 "반갑습니다"라고 인사를 건넸고, 김혜경 여사는 주연 배우 염혜란씨와 만나자 "팬이에요"라고 반가움을 표했다.

관객들의 박수와 연호 속에 밝은 미소와 함께 양손을 흔들며 상영관에 입장한 이 대통령과 김 여사는 환영하는 관객들과 일일이 악수를 나눴고 1열에 앉은 관객은 "속앗수다"라고 제주어로 인사를 건네는가 하면 관객석 곳곳에서 "제주에서 왔습니다", "강원도에서 왔습니다"라고 외치기도 했다.

지정된 좌석에 착석한 이 대통령은 옆자리에 앉은 정지영 감독에게 몇 개의 상영관을 확보했는지 묻기도 했다. 이 대통령은 약 113여분간의 영화가 끝난 뒤에도 이 대통령 부부는 영화 제작에 힘을 보탠 수많은 후원자들의 이름으로 채워진 엔딩 크레딧을 끝까지 유심히 지켜봤다.

이 대통령은 이후 진행된 정지영 감독과 염혜란, 신우빈 등 주연 배우들의 무대인사를 경청하고 마지막엔 무대 앞으로 나아가 관객들의 환대에 감사를 표하며 영화에 대한 감상평과 함께 정치인이자 대통령으로서 해야 할 일이 많다고 말했다.

이 대통령은 국가 폭력에 의한 피해는 학살과 다름없다며 상속 재산이 있다면 자손 만대까지 민사적 책임을 물어야 하고 형사에 있어서도 공소 시효를 없애는 것이 옳다며 법률가이자 정치인으로서 평소의 철학과 대통령으로서의 책임을 밝혔고 관객들은 동의와 공감의 박수를 보냈다.

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한편 이 대통령은 영화 <내 이름은>이 인간성을 회복하고 아름다운 세상을 만드는데 도움이 될 것 같다며 많은 관람을 독려했다. 김 여사는 정말 좋아하는 염혜란 배우 곁이라 두근거렸다며 영화를 보는 동안 제주 4.3 희생자 유가족 오찬에서 만난 어머님이 떠올랐다고 말했다. 무대 인사를 마치고 사진 촬영을 원하는 관객들의 요청에 이 대통령 부부는 다시 객석 1열에 앉아 손하트를 하며 전체 관객과 단체사진을 촬영하기도 했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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