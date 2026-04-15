"1년 전에만 따라했어도 부자됐다"…국민연금, 1년 만에 '224조' 수익 비결은

국민연금 보유 평가액 224조 증가

삼전·하닉 증가분 54%…121조1631억

국민연금의 국내 주식 보유 평가액이 최근 1년여간 3배 가까이 급증하며 350조원을 돌파했다. 메모리 슈퍼 사이클 한가운데 있는 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 고공행진한 덕이다.

14일 기업분석연구소 리더스인덱스는 국민연금이 5% 이상 지분을 보유하고 공시한 267개 상장사에 대한 2024년 말 대비 2026년 4월 보유지분율 변화를 분석했다.

그 결과 조사 대상 기업에 대한 국민연금 보유지분 평가 금액은 129조1610억원에서 353조3618억원(4월10일 종가 기준)으로 173.6%(224조2008억원) 급증했다. 평균 보유 지분율은 같은 기간 7.33%에서 7.50%로 증가했다.

증가분 절반이 삼성전자·SK하이닉스

삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승이 평가액 급증을 견인했다. 국민연금의 삼성전자 보유 지분율은 7.3%에서 7.8%로 0.5%포인트 증가했다. 그러나 보유지분 가치는 23조572억원에서 94조7880억원으로 4배 이상(71조7308억원) 늘었다.

SK하이닉스 보유지분 평가액도 같은 기간 9조5583억원에서 58조9906억원으로 6배 이상(49조4323억원) 증가했다. 보유 지분율은 7.6%에서 8.1%로 확대됐다.

두 종목의 평가액 증가분을 합산하면 121조1631억원으로 전체 증가분의 54%를 차지하는 수준이다. 사실상 반도체 대형주의 주가 흐름이 국민연금 전체 포트폴리오 성과를 좌우하는 구조가 된 셈이다.

철강·증권·조선방산도 수배씩 뛰어올라

업종별로 보면 철강이 지분가치 증가율이 가장 높았다. 국민연금이 5% 이상의 지분을 보유한 철강사는 6곳에서 9곳으로 늘었고, 평균 보유 지분율은 7.0%에서 6.5%로 감소했지만 고려아연·현대제철 등의 주식 가치 상승으로 보유지분 평가액이 4714억원에서 2조8350억원으로 5배 이상 증가했다.

증권 업종도 평가액이 1조6048억원에서 7조707억원으로 3배 이상 커졌다. 조선·방산 업종에 대한 보유지분 가치는 9조4709억원에서 31조6666억원으로 2.3배 이상 증가하며 뒤를 이었다.

국민연금이 10% 이상 지분을 보유한 기업은 2024년 말 38곳에서 39곳으로 1곳 증가했다. 이 가운데 20곳은 기존 두 자릿수 지분율을 유지했고, 19곳은 새롭게 10%를 넘어섰다.

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현재 국민연금이 최대 주주인 기업은 ▲ 한솔케미칼(12.7%) ▲ 신한지주(9.2%) ▲ KB금융(8.9%) ▲ 포스코홀딩스(8.1%) ▲네이버(9.2%) ▲ 하나금융지주(8.7%) 등 6곳이다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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