4월, '보훈공단 산업안전보건의 달'로 지정

노사·협력업체 합동 안전 활동 실시

안전체험교육장 방문해 가상현실 장비 등

활용한 위험상황 대응 요령 습득

한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진, 이하 보훈공단)은 안전 관련 기념일이 집중된 4월을 '보훈공단 산업안전보건의 달'로 지정하고, 노사와 협력업체가 함께 참여하는 다각적인 안전보건 활동을 전개하고 있다고 15일 밝혔다.

한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진, 이하 보훈공단)이 15일 안전 관련 기념일이 집중된 4월을 '보훈공단 산업안전보건의 달'로 지정하고, 노사와 협력업체가 함께 참여하는 다각적인 안전보건 활동을 전개하고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 활동은 '안전을 기본으로 하는 지속 가능 성장'이라는 정부의 대전환 국정 기조에 발맞춰 노동자의 생명을 최우선으로 보호하고 현장 중심의 실천형 안전문화를 정착시키고자 마련됐다.

이를 위해 보훈공단 임직원과 협력업체 종사자는 지난 3일 본사 주변에서 산불 예방 및 안전의식 향상 홍보 활동을 진행하는 등 안전문화 확산에 나선 바 있다.

특히 14일에는 충북 제천에 위치한 산업안전보건공단 안전체험교육장에서 보훈공단 임직원과 협력업체 직원들이 함께하는 '안전체험의 날' 행사를 진행했다. 참석자들은 가상현실 장비를 활용해 실제 작업 현장에서 발생할 수 있는 위험 요인을 직접 체험하고, 상황별 예방수칙과 대응 요령을 몸소 익히며 안전에 대한 경각심을 다졌다.

아울러 보훈공단은 올해 '2026년 안전보건경영 추진계획'을 바탕으로 체계적인 재해 예방 활동을 추진한다. 현장 위험성 평가 및 안전 점검을 통해 발굴된 지적 사항과 허용 불가 위험 요인을 철저히 개선하는 등 구체적인 성과 지표를 통해 기관의 전반적인 안전 수준을 한 단계 끌어올릴 계획이다.

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보훈공단 윤종진 이사장은 "현장에서 땀 흘리는 모든 노동자의 생명과 일터를 지키는 것은 공공기관의 무한 책임"이라며 "앞으로 상호 협력을 바탕으로 체감형 안전 교육을 확대하고, 발굴된 위험 요인을 적극적으로 개선해 누구나 안심하고 일할 수 있는 현장을 만들어가겠다"고 밝혔다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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