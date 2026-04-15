금속노조, 현대차에 원청 교섭 요구

"교섭 나올때까지 7·8·9월 총 파업"

전국금속노동조합은 15일 현대차그룹에 원청 교섭을 요구하며 7월 총파업을 예고했다.

현대차그룹 양재 본사 사옥 AD 원본보기 아이콘

금속노조는 이날 오후 서울 서초구 양재동 현대차그룹 본사 앞에서 결의대회를 열고 사측에 원청 교섭 요구안을 전달했다. 집회에는 주최 측 추산 조합원 1200여명이 참여했다.

박상만 금속노조 위원장은 "현대차그룹은 비정규직 악법을 이용해 노동시장 이중화 구조를 만들고 불법 파견을 통해 비정규직을 양산한 가장 큰 주범"이라며 "정의선 회장이 교섭에 나올 때까지 7월 15일, 8월 26일, 9월 3일 세 번의 총파업을 할 것"이라고 말했다.

박 위원장은 "19개 사업장에 원청교섭을 요구했지만 3곳만 응했다. 현대차그룹은 답변도 없다"고 비판했다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총)도 이날 종로구 SK서린빌딩 앞에서 기자회견을 열었다. 하청 노동자가 원청 사용자와 교섭할 수 있도록 하는 개정노조법(노란봉투법)이 시행됐음에도 원청들이 교섭에 나서지 않는다고 비판했다.

민주노총에 따르면 13일 기준 민주노총 단위 노조 536곳에서 원청사용자 430곳을 대상으로 교섭을 요구했으나 교섭요구 사실을 공고한 곳은 30곳뿐이다.

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양경수 민주노총 위원장은 "교섭에 응하지 않는 원청사들을 상대로 7월 총파업 투쟁을 조직하겠다"고 경고했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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