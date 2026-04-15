시, 대형 물류시설부터 재난 취약지까지 '철통 방어'

대형 물류창고 대상 '민관 합동 화재예방 현장 캠페인' 실시

경기 남양주시는 지난 14일 화도읍과 수동면 일대 대형 물류창고시설에서 '민관 합동 화재예방 현장 캠페인'을 실시했다고 15일 밝혔다.

남양주시가 지난 14일 화도읍과 수동면 일대 대형 물류창고시설에서 '민관 합동 화재예방 현장 캠페인'을 실시하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 연면적 4만㎡ 이상 대규모 창고시설을 대상으로 현장을 직접 방문하는 방식으로 추진됐으며, 점검과 안내를 통해 관계자의 자율적 안전관리 역량을 높이고 화재 등 사고를 예방하는 데 목적을 뒀다.

시는 화도읍 및 수동면 일대 대형 물류창고 4개소를 순차적으로 방문해 집중 캠페인을 진행했다.

대상 시설은 △쿠팡·GS 네트웍스 물류센터(화도읍 차산리) △저온물류센터(화도읍 차산리) △롯데주류·로지비 물류센터(화도읍 창현리) △오뚜기·빙그레 물류센터(수동면 운수리) 등이다.

현장에서는 화재 예방을 위한 안전수칙을 집중 안내했으며, 자체 화재안전점검 실시와 설비 유지관리의 중요성을 강조했다.

특히 대형 창고시설은 구조적 특성상 화재 시 피해가 빠르게 확산할 수 있어 사전 점검의 필요성을 거듭 강조했다.

남양주시 관계자는 "대형 물류시설은 화재 발생 시 막대한 피해로 이어질 수 있어 예방이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 민·관 협력을 바탕으로 현장 중심의 안전관리와 지속적인 홍보를 통해 시민이 안심할 수 있는 도시 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

남양주시가 '2026년 남양주 안전 원년' 선포에 따라 관내 재난 취약시설을 대상으로 특별안전점검을 실시하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

남양주시, 재난 취약시설 872곳 특별안전점검 완료…'2026 안전 원년' 본격화

남양주시는 '2026년 남양주 안전 원년' 선포에 따라 관내 재난 취약시설을 대상으로 특별안전점검을 마쳤다고 15일 밝혔다.

이번 점검은 해빙기와 산불, 강풍 등 계절별 위험요인에 대비해 재난 발생 우려가 높은 시설을 사전에 점검해 안전사고를 예방하고자 추진됐다.

시는 총 872개소를 대상으로 점검했으며, 관계 공무원과 유관기관, 민간전문가 등 385명이 참여해 민관 합동으로 진행했다.

점검 대상은 △대형 건설공사장 △교량 등 기반시설 △급경사지 및 사면 △옹벽·담장 등 구조물 △다중이용 건축물 △산림인접시설 △옥외광고물 등 재난 취약시설이다.

남양주소방서, 한국전기안전공사, ㈜예스코 등 관련 기관과 구리남양주지역건축사협회, 한국급경사지안전협회 등 민간전문가가 참여해 건축, 토목, 소방, 전기, 가스 분야를 종합적으로 점검했다.

점검 결과 대부분 시설은 안전한 상태로 확인됐다.

일부 미흡한 부분은 현장에서 바로 조치했으며, 추가 보수·보강이 필요한 시설에 대해서는 예산을 투입해 신속히 정비할 계획이다.

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용인시 관계자는 "이번 점검은 위험요인을 미리 찾아 개선하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 철저한 관리로 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시를 만들겠다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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