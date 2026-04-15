전은수 대변인이 12일 청와대 춘추관에서 이날 김용범 정책실장 주재로 열린 비상경제 현안점검회의 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.4.12 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

청와대는 15일 이재명 대통령이 국민의힘을 향해 '조폭 연루설' 사과를 요구한 것에 대해 "마땅히 사과 및 그에 따른 책임을 져야 할 것"이라고 밝혔다.

전은수 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 관련 질문을 받고 이같은 입장을 내놨다. 전 대변인은 "선거는 민주주의 꽃이며 유권자의 올바른 선택은 정확한 사실 정보로 시작돼야 한다"며 "국민의힘이 퍼뜨린 악의적인 허위 사실은 민주주의의 근간인 선거 제도를 정면으로 왜곡하려 한 것"이라고 지적했다.

앞서 이 대통령은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 '국민의힘은 조폭설 조작유포 사과 안 하십니까?'라는 글을 올리며 국민의힘 사과를 요구했다. 이 대통령은 "어린아이들도 잘못한 게 드러나면 사과한다"며 "공당인 국민의힘도 큰 잘못이 백일하에 드러났으니 이제 사과해야 한다"고 꼬집었다.

또 이 대통령은 "국민의힘 소속 장모씨가 이재명 조폭 연루 주장하고, 당 차원에서 지속적으로 이재명 조폭설 퍼트려 질 대선을 이겼다"며 "장모씨 유죄 확정판결로 조폭설 거짓말이 드러났으니 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 것 아니냐"고 지적했다.

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이어 이 대통령은 "이미 지난 이야기지만 조폭설만 아니었어도, 대장동 부패 조작만 아니었어도 대선 결과는 완전히 달랐을 것"이라며 "차이는 0.73%, 100명 중 한명도 안 됐다"고 비판했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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