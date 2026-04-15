2026년 기정예산 18조2124억원보다 3.0% 증가



박 시장 "사각지대 발굴, 고유가 피해 회복 실질도움"

부산시가 고유가로 인한 민생 부담을 줄이고 지역경제 회복을 위한 추가 재정 투입에 나선다.

부산시(시장 박형준)는 2026년 기정예산 18조2124억원 대비 3.0% 증가한 18조7632억원 규모의 제2회 추가경정예산안을 시의회에 제출했다고 15일 알렸다. 추경 규모는 5508억원이다.

이번 추경은 중동 사태 등 대외 여건 변화에 따른 고유가 충격에 대응하고, 취약계층과 지역경제의 부담을 줄이기 위한 선제적 재정 투입에 초점을 맞췄다.

시는 민생 안정과 지역경제 활력 회복에 4853억원을 배정했다. 화물차와 마을버스 업계에는 엔진오일 등 안전운행 물품 구매비를 최대 30만원 지원하고, 연안어선 유류비와 농기계 면세유 상승분도 일부 보조한다.

서민 부담 완화를 위한 지원도 포함됐다. 소득 하위 70% 시민에게 15만원에서 최대 60만원까지 지급하는 고유가 피해지원금에 시비 705억원을 반영했다. 동백전 캐시백 확대, 산업단지 통근버스 증차, K-패스 환급률 최대 83% 상향 등 교통·소비 지원책도 담겼다.

기업 지원도 강화한다. 중소기업 운전자금 5000억원을 추가 공급하고, 만기 도래 기업의 상환 기한을 연장한다. 수출 바우처와 해외 물류비 지원 확대, 원자재 공동구매 및 비축 지원 등 업종별 맞춤 지원도 추진한다.

이와 함께 공익 목적 필수 경비로 500억원을 편성했다. 부산교통공사 재정지원과 부산의료원 출연금, 자치구 조정교부금 등이 포함됐다.

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박형준 시장은 "국가 지원이 미치지 못하는 사각지대를 보완하고 기업 맞춤형 지원을 담은 긴급 추경"이라며 "재원을 신속히 집행해 고유가 피해 회복에 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

부산시는 이번 추경을 통해 민생 안정과 산업 경쟁력 강화를 동시에 추진한다는 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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