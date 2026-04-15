강훈식 "하정우 출마, 대통령·당이 아니라 본인이 결정할 문제"
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강훈식 비서실장 15일 브리핑
강훈식 대통령 비서실장은 15일 하정우 AI미래기획수석의 부산북구갑 출마설에 대해 "본인이 결정해야지 대통령이나 당이 결정할 문제가 아니다"고 말했다.
강 실장은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 하 수석 출마 관련 질문을 받고 "대통령은 참모가 필요하고, 참모가 곁을 지키길 바라는 것"이라면서 "당은 당대로 인재가 필요한 측면이 있다고 본다"고 설명했다.
강훈식 비서실장이 15일 청와대 기자회견장에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스
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이어 강 실장은 "하 수석이 결정하기에 따라 달린 문제"라며 "하 수석의 마음이 정해야지 출마 나가라고 해서 나가는 것도 아니고, 나가지 말라고 해서 안 나가게 되는 문제겠느냐"고 했다.
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최근 정청래 대표를 비롯한 여당 인사들은 공개적으로 하 수석의 부산북구갑 보궐선거 참여를 요청하고 있다. 이에 이 대통령은 지난 9일 공개석상에서 하 수석에게 "할 일도 많은데, 작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다"고 말한 바 있다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
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