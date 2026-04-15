대동병원(병원장 이광재)은 대한노인회 동래구지회(지회장 곽용근)와 지역사회 노인 복지 증진과 상호 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

대동병원은 대한노인회 동래구지회와 지역사회 노인복지증진과 상호발전을 위한 업무 협약을 체결했다. 대동병원 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 지난 14일 대동병원 화봉빌딩 소회의실에서 진행됐으며, 대한노인회 곽용근 동래구지회장, 송난호 사무국장, 정다희 관리부장, 유정희 총무부장과 대동병원 최민환 행정기획국장, 장한민 원무팀장, 박상희 국제협력팀장이 참석했다.

양 기관은 보유한 자원과 역량을 바탕으로 지역 내 어르신들의 건강과 삶의 질 향상에 기여하고, 노인 복지 활성화를 도모하기 위해 이번 협약을 추진했다.

대한노인회는 노인의 권익 신장과 복지 증진, 봉사활동 등을 통해 사회 발전에 기여하는 것을 목적으로 하는 단체로, 초고령사회 대응과 어르신들의 건강한 노후를 지원하기 위한 다양한 활동을 이어오고 있다.

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대동병원 이광재 병원장은 "이번 협약을 계기로 지역 어르신을 위한 건강 관리 지원 등 다양한 협력 활동을 추진할 계획이다"라며 "지역 어르신들의 건강과 복지 향상에 도움이 되기를 기대하며, 앞으로도 지속 가능한 협력 체계를 구축해 나가겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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