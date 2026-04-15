원정팬 특화 열차여행 패키지 운영

1인당 최대 5만원 할인

한국관광공사는 코레일관광개발, 한국프로축구연맹과 함께 K리그 경기 관람과 지역 체류를 결합한 여행상품 'K리그 트립데이'를 5월 시범 운영한다고 15일 밝혔다.

대전월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2025 2라운드 대전하나시티즌과 울산HD의 경기에서 하나시티즌 팬들이 응원하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 상품은 열차를 활용해 경기 관람 수요를 지역 체류와 소비로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 공사는 원정팬 대상 당일여행상품과 타 지역 거주 홈팬을 위한 자유형 체류여행상품으로 나눠 운영할 계획이다.

원정 축구팬을 겨냥한 당일여행상품은 대전하나시티즌 홈경기에 맞춰 마련했다. 5일 인천전과 16일 서울전 일정에 맞춰 용산역에서 서대전역으로 향하는 열차를 운영한다.

ITX 열차 2량을 원정 팬 전용으로 꾸미고 열차 내 응원 백월과 구단 캐릭터 기념품도 제공한다. 경기 전후에는 빵지순례 등 지역 상권 방문 일정을 포함했다. 회차별 120명씩 총 240명을 모집하며, 할인 적용 시 8만원대에 이용할 수 있다.

타 지역에 거주하는 홈팬을 위한 자유형 체류여행상품도 선보인다. 대상은 KTX 연계성이 높은 전북현대, 울산HD, 대전하나, 강원FC의 5월 홈경기다. 서울 왕복 KTX와 숙박, 프리미엄 관람권으로 구성했으며 선수단 하이파이브 이벤트와 스타디움 투어 등도 포함했다.

여행상품 구매자에게는 1인당 최대 5만원 할인 혜택을 제공한다. 상품은 1인당 최대 4매까지 구매할 수 있다.

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강유영 관광공사 지역관광육성팀장은 "이번 스포츠 특화 여행상품은 스포츠 팬들의 경기 관람을 지역 체류와 지역 상권 소비로 연결하는 새로운 시도"라며 "앞으로도 스포츠와 관광을 결합한 다양한 체류형 여행사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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