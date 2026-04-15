주민들의 구술 기록과 채록, 문학집 발간, 문화 예술 프로그램 운영

정읍시 신태인읍 화호리 용서마을이 전북특별자치도 문화관광재단이 주관하는 '2026 전북형 마을문학 프로젝트' 공모사업에 최종 선정되어 마을의 소중한 역사와 주민들의 생생한 기억을 문학 작품으로 피워낸다.

'전북형 마을문학 프로젝트'는 인구 감소 지역 마을의 문화 자원을 구술·채록해 문학 작품과 문화 자원(콘텐츠)으로 창작하고 이를 통해 마을 문화의 가치를 새롭게 조명하는 사업이다.

이번 공모 선정에 따라 용서마을에서는 주민들의 생생한 구술 기록과 채록, 문학집 발간, 문화 예술 프로그램 운영 등 다채로운 연계 사업이 추진된다.

정읍시 신태인읍 화호리 용서마을이 '2026 전북형 마을문학 프로젝트' 공모사업에 최종 선정되었다. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

용서마을은 정읍근대역사관과 구마모토 농장 가옥 등 근현대 생활 유산이 고스란히 보존된 역사적인 공간이다. 또한 '숙구지'라는 지명 유래를 비롯해 주민들이 간직한 풍부한 구술 자원을 보유하고 있어 기록 가치가 매우 높다는 평가를 받았다.

정읍시 관계자는 "마을이 간직한 소중한 기억을 기록으로 영구히 남기고 이를 정읍만의 차별화된 문화 자원으로 확산해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 이번 사업은 마을에 보조금을 직접 지원하는 방식이 아닌 전문 운영 단체를 통해 프로그램 운영과 제작물 창작을 밀착 지원하는 형태로 진행될 예정이다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



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