2년 연속 대상 수상

지방세입 증대와 적극적인 세무행정

공평과세와 성실납세 풍토 조성

경북 고령군은 15일 경상북도가 주관하는 '2026년 지방 세정 종합평가'에서 1등인 대상을 받아 기관 표창과 포상금 2000만원을 받는다고 밝혔다. 지난해 대상 수상에 이은 2년 연속"대상" 수상이다.

지방 세정 종합평가는 2025년 추진한 세정업무 전반에 관한 평가로, 도내 22개 시군을 대상으로 지방세 부과·징수, 세외수입 운영, 체납액 정리실적, 가·감점제 등 지방 세정 업무 4개 분야 28개 항목을 바탕으로 세정업무 평가를 진행했다.

고령군청 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 이번 평가 항목 전반에 걸쳐 탁월한 성적을 거뒀으며, 특히 지난 연도 체납액 징수율, 세무조사 징수율 제고 등에서 높은 평가를 받았으며, 직무능력 향상을 위한 지방세 연구 모임 운영, 외국인 출입국 조회 및 전용보험 압류를 통한 체납징수 등을 추진하는 등 지방세입 증대와 적극적인 세무 행정 추진 실적을 인정받았다.

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박경우 재무과장은 "2년 연속 대상 수상은 어려운 여건 속에서도 전 직원이 맡은바 업무에 최선을 다한 결과물이며, 지방세를 성실히 납부해 주신 군민 덕분"이라며 "올해도 공평과세와 성실납세 풍토를 조성하여 안정적인 지방재정 확충을 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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