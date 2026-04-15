지역업체 참여 확대 등 협력 논의… 공공·민간 상생 강화

부산도시공사(BMC, 신창호)와 대한기계설비건설협회가 지역 건설산업 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다.

두 기관은 15일 간담회를 열고 지역 건설경기 침체와 업계 어려움이 지속되는 상황에서 공공과 민간이 함께 해법을 모색하기로 뜻을 모았다.

부산도시공사가 대한기계설비건설협회 협력 간단회를 갖고 기념촬영하고 있다. BMC제공 AD 원본보기 아이콘

이날 간담회에서는 △건설공사 지역업체 참여 확대 △지역 자재·장비 사용 활성화 △지역 전문인력 활용 강화 △공사용 자재 직접 구매 등 다양한 협력 방안이 논의됐다. 특히 지역업체의 실질적인 수주 기회를 넓히고 품질 경쟁력을 높이기 위한 지원책 마련에 공감대가 형성됐다.

부산도시공사는 추진하는 개발사업과 공공주택 건설사업에서 지역업체 참여를 확대해 나간다는 방침이다. 대한기계설비건설협회 역시 회원사의 기술력 향상과 품질 확보를 통해 지역 건설산업 발전에 기여한다는 계획이다.

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신창호 부산도시공사 사장은 "이번 간담회를 계기로 지역 건설산업 생태계가 더욱 활성화되길 기대한다"며 "도시공사는 지역과 상생하는 공공기관으로서 역할을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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