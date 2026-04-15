산림청은 오는 30일 '2026년 임업·산림 공익직접직불금(이하 임업직불금)' 신청·접수를 마감한다고 15일 밝혔다.


신청 대상은 2019년 4월 1일~2022년 9월 30일 임야 대상 농업경영체(임업경영체)에 등록된 산지에서 실제 임산물 생산업 또는 육림업에 종사한 임업인 및 법인이다.

산림청

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대상자는 산지 소재지 관할 읍면동 행정복지센터를 방문하거나 임업-in 통합 포털 홈페이지에서 신청할 수 있다.


산림청은 접수 마감 후 자격 검증과 준수 사항 이행점검을 거쳐 최종 대상자를 확정해 직불금을 지급할 계획이다.

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김대환 산림청 임업직불제팀장은 "임업직불금은 임업인의 소득 안정을 도모하고, 산림의 공익적 기능을 강화하기 위해 마련한 제도"라며 "자격요건을 갖춘 임업인 모두가 기한 내 반드시 신청을 마쳐 지원에서 누락되지 않길 바란다"고 말했다.


대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
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