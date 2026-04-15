SNT다이내믹스는 미국 국방부(전쟁부) 공인 사이버보안 인증 자격을 국내 방산기업 중 처음으로 취득했다고 밝혔다.


SNT다이내믹스, 미 국방부 공인 사이버보안 인증 자격 취득
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미 국방부 공인 '사이버보안 성숙도 모델 인증 제도'(CMMC: Cybersecurity Maturity Model Certification)의 핵심 전문가 자격인 'Lead CCA'(CMMC Certified Assesor)를 취득한 건 SNT다이내믹스의 정보보호최고책임자(CISO) 정기열 기술정보보호팀장이다.

Lead CCA는 미 방산시장의 핵심 보안 기준인 CMMC의 평가와 인증을 총괄하는 최고 수준의 전문가 자격이라고 SNT다이내믹스는 설명했다. 또 미국 이외 자격 보유자는 정기열 팀장을 포함해 한국 2명, 캐나다 1명, 스웨덴 1명에 불과하다고 덧붙였다.

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SNT다이내믹스 관계자는 "회사의 사이버보안 전문성을 상징적으로 보여주는 사례"라며 "방산기업으로서 사이버보안 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
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