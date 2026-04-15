15일 'K-PMDC' 기반 AI 풀스택 전략 공개

엘리스그룹은 15일 서울 강남구 본사에서 기자간담회를 열고 인공지능(AI) 인프라부터 AI 교육까지 전 영역을 아우르는 'AI 풀스택 전략'을 공개했다고 밝혔다. 엘리스그룹은 국산 기술로 완성한 'K-PMDC'를 중심으로 차세대 AI 클라우드 인프라 시장 공략에 나설 계획이다.

엘리스그룹은 기존에 국내에 없던 AI PMDC(Portable Modular Data Center)라는 방식으로 AI 전용 데이터센터를 구축한 데 이어, AI 클라우드 가상화 솔루션 ECI(Elice Cloud Infrastructure)를 자체 개발, 대규모 GPU 자원을 효율적으로 운영·활용할 수 있는 구조를 구축했다고 설명했다. 김재원 엘리스그룹 대표는 "AI 인프라 경쟁력은 GPU 개수가 아니라, 이를 얼마나 잘 활용하느냐에 달려있다"며 "엘리스그룹은 인공지능과 소프트웨어 개발에서 출발한 기업으로서, 인프라를 실제 서비스에 활용하는 기술까지 직접 확보하고 있다"고 말했다.

김재원 엘리스그룹 대표가 15일 서울 강남구 엘리스그룹 본사에서 열린 간담회에서 개발 성과를 발표하고 있다. 엘리스그룹 AD 원본보기 아이콘

엘리스그룹은 AI 인프라 국산화를 핵심 전략으로 삼고, 차세대 AI PMDC 구축을 본격 추진한다. 차세대 GPU 아키텍처를 반영한 AI 데이터센터를 통해 고성능 컴퓨팅 환경에 최적화된 인프라를 구현하고, 급증하는 AI 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다. 엘리스그룹이 제공하는 AI 모듈형 데이터센터는 기존 약 2년 이상 소요되던 데이터센터를 약 3개월 내 구축할 수 있어, 빠른 구축과 유연한 확장이 가능하다는 점이 강점이다.

엘리스그룹은 글로벌 기업은 물론 국내 다수의 보안, 에너지, 네트워크, 데이터 분야의 주요 기업 및 기관들과 협력해 국산 AI 인프라 생태계 구축에도 나서고 있다. 보안 분야에서는 안랩과 협력해 차세대 데이터센터 네트워크 보안 체계를 고도화하고 있으며 에너지 분야에서는 스탠다드에너지와 함께 전력 안정성과 에너지 효율 협력을 논의했다. 레신저스와는 고성능 데이터센터를 위한 광통신 솔루션 영역에서 협력을 강화할 계획이다. 또한 한국과학기술정보연구원(KISTI)과 국가데이터교환노드(NDeX) 및 AI 네트워크, 마키나락스와 ECI 기반 국방 및 산업 AI 전환, LG유플러스와 대규모 네트워크 및 데이터센터 운영 역량 강화 측면의 협력을 진행한다.

엘리스그룹은 'AI 풀스택 가능성의 확장'이라는 방향성 아래 AI 클라우드 인프라뿐 아니라 AI 솔루션과 교육 영역에서도 인공지능 전환(AX)을 가속화하고 있다. 주요 대기업 및 학교의 AX 교육을 이끌어 온 경험 기반으로 엔터프라이즈 리더 및 실무자 대상 AX 교육도 고도화한다. AI 시대에 맞춰 실제 업무 프로세스 혁신과 업무 전환을 목표로 생성형 AI부터 에이전트 워크플로 구축까지 전 영역을 포함할 계획이다.

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김 대표는 "엘리스그룹은 AI 풀스택 기업 중 AI 기반 교육 실습 플랫폼에서 시작해 AI 클라우드 인프라 구축까지 성공한 국내 유일 기업으로 GPU 하드웨어에 최적화된 소프트웨어 기술을 더해 전에 없는 효율성을 만들어내고 있다"며 "국산 기술로 완성한 차세대 AI 인프라를 통해 국내 AI 생태계의 자립도를 높이고, 기업들이 비용 장벽 없이 AI 혁신을 이룰 수 있는 토대를 만들겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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