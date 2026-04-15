'북갑 러브콜' 하정우 수석 재차 언급

정청래 더불어민주당 대표가 15일 부산 북구갑 보궐선거 출마 러브콜을 받는 하정우 청와대 AI미래기획수석을 재차 언급했다.

정 대표는 이날 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 "하 수석이 전재수 민주당 부산시장 후보의 후배라면서"라며 "(하 수석이) 북구에서 초·중·고를 나왔나"라고 했다.

전 후보는 "고등학교 6년 후배"라며 "우리 고등학교에 이런 걸출한 인물이 있는지 몰랐다"고 했다. 이어 "(하 수석은) 사상초·중과 구덕고를 나왔다. 북구가 팽창하다 보니 사상구가 분구됐는데 학교 다닐 때는 전부 북구였다"며 "그러니까 북구 사람"이라고 강조했다.

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정 대표가 "하 수석을 좋아하냐"라고 묻자 전 후보는 "사랑합니다"고 답했다. 그러면서 "사랑한다고 해서 출마하라는 건 아니"라고 덧붙였다.

부산=전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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