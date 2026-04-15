사랑의장기기증운동본부는 15일 홍보대사로 방세환 광주시장을 위촉했다.

사랑의장기기증운동본부는 15일 홍보대사로 방세환 광주시장을 위촉하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 위촉식은 생명나눔 문화 확산과 장기기증에 대한 사회적 인식 개선을 위해 마련됐으며 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

행사는 홍보대사 위촉장 전달과 기념 촬영이 이뤄졌으며 생명나눔의 의미를 되새기는 시간도 함께 마련됐다.

사랑의장기기증운동본부는 장기기증 활성화를 위한 캠페인과 교육 활동을 지속적으로 추진해 왔으며 이번 홍보대사 위촉을 통해 지역 내 장기기증 참여 분위기 확산에 나설 계획이다.

방 시장은 "장기기증은 또 하나의 생명을 살리는 고귀한 나눔"이라며 "홍보대사로서 시민들과 함께 생명나눔의 가치를 널리 알리고 장기기증 문화가 지역사회에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이에 대해 사랑의장기기증운동본부 관계자는 "지역사회를 대표하는 시장의 홍보대사 위촉은 장기기증에 대한 긍정적인 인식 확산에 도움이 될 것"이라며 "시민 참여를 이끌어낼 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

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한편, 시는 이번 위촉을 계기로 생명나눔 실천 문화 조성과 장기기증 등록 활성화를 위한 홍보 활동을 강화할 방침이다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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