IBK기업은행이 조달청과 손잡고 혁신 스타트업의 투자 유치와 공공조달 시장 진출 지원에 나섰다.

사진은 지난 14일 서울시 마포구 IBK창공 마포센터에서 참여 기업 관계자들이 행사를 마치고 기념촬영을 하고 있는 모습 AD 원본보기 아이콘

IBK기업은행은 15일 창업육성플랫폼 'IBK창공'이 전날 조달청과 함께 서울 마포 IBK창공 센터에서 공동 IR 행사를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 혁신 스타트업의 투자 유치와 공공조달 시장 진입을 지원하기 위해 마련됐다. 양 기관은 2024년부터 공동 IR 행사를 정례화해 유망 스타트업의 성장 기반을 지원하고 있다.

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이날 행사에는 조달청 혁신제품을 보유한 기업들이 참여해 투자 유치를 위한 IR 피칭을 진행했다. 조달시장 진입을 희망하는 기업을 대상으로 조달청 담당자와의 1대1 상담도 병행됐다. 특히 IR에 참여한 '나노일렉트로닉스'는 겨울철 도로 결빙을 방지하는 스노우 멜팅 시스템 기술력을 인정받아 조달청장 표창을 수상했다. 기업은행 관계자는 "이번 행사는 혁신·벤처 스타트업의 투자 유치와 조달시장 참여 활성화를 위해 마련됐다"며 "앞으로도 조달청과 협력해 스타트업의 스케일업을 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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