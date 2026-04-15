전 세계 참여한 자선 프로젝트

"예술의 대중화" 취지 속 기부까지

단돈 100유로(약 17만원)짜리 티켓 한 장으로 세계적인 거장 파블로 피카소의 원작을 손에 넣은 행운의 주인공이 등장했다.

14일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 프랑스 파리에 거주하는 엔지니어 아리 호다라(58)는 추첨을 통해 1941년 제작된 피카소의 작품 '테트 드 팜(Tete de Femme·여인의 얼굴)'의 새로운 소유자가 됐다.

당첨 소식은 크리스티 경매사를 통해 화상통화로 전달됐으며, 당첨된 작품은 피카소의 연인이자 뮤즈였던 초현실주의 화가 도라 마르를 모델로 한 구아슈(Gouache) 방식의 초상화다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

당첨 소식은 크리스티 경매사를 통해 화상통화로 전달됐으며, 그는 "이게 장난이 아닌지 어떻게 알 수 있느냐"고 되묻는 등 믿기 어려운 반응을 보인 것으로 전해졌다. 호다라는 주말 동안 우연히 해당 행사를 알게 된 뒤 티켓을 구매했으며, 당첨 번호는 9만4715번이었다. 그는 "이런 추첨에서 당첨을 기대하는 사람은 없다"면서도 "평소 그림에 관심이 많아 매우 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

당첨된 작품은 피카소의 연인이자 뮤즈였던 초현실주의 화가 도라 마르를 모델로 한 구아슈(Gouache) 방식의 초상화다. 시장 평가액은 100만 유로(약 17억원) 이상으로 알려졌다. 이번 행사는 프랑스 알츠하이머 연구 재단이 주최한 자선 프로젝트로, 티켓은 장당 100유로에 판매됐다. 전 세계 수십 개국에서 12만 장 이상이 판매되며 총 1100만 유로(약 191억원)가 모였다. 이 가운데 100만 유로는 작품 소유사인 오페라 갤러리에 지급되고, 나머지 수익금은 알츠하이머 연구 지원에 사용할 예정이다.

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행사를 기획한 프랑스 언론인 페리 코쉥은 "당첨자가 파리 거주자라 작품 전달이 훨씬 수월해졌다"고 밝혔으며, 피카소가 생애 대부분을 보낸 도시라는 점도 언급했다. 한편 이 같은 명화 티켓 추첨 방식은 이번이 세 번째다. 과거에는 문화유산 보존과 코로나19 구호 활동 등에 수익금이 사용된 바 있다. 고가의 미술품을 대중이 비교적 적은 비용으로 소유할 기회를 제공하면서 동시에 기부를 유도하는 새로운 방식으로 주목받고 있다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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