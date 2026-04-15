부산상의, 281차 포럼 개최… 중동 리스크·환율 변동성 대응 논의

널뛰는 환율에 부산 수출입 기업들의 계산기가 뜨겁게 달궈지고 있다.

부산상공회의소(회장 양재생)는 15일 오전 부산롯데호텔에서 '2026, 2분기 국내외 경제 및 외환시장 전망'을 주제 제281차 부산경제포럼을 개최했다.

부산상공회의소가 15일 부산롯데호텔에서 '2026 2분기 국내외 경제 및 외환시장 전망' 주제 제281차 부산경제포럼을 개최하고 기념촬영하고 있다. 부산상공회의소 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 포럼에는 양재생 회장을 비롯해 지역 주요 기업인과 기관장 등 200여명이 참석해 최근 글로벌 경제 흐름과 환율 변동성에 대한 높은 관심을 반영했다.

강연은 BNK부산은행 이영화 이코노미스트가 맡아 세계 경제 동향과 외환시장 흐름을 분석했다. 특히 중동 지역 긴장 고조와 미국의 관세 정책 등 주요 대외 변수와 함께 국내 경제 상황, 주요 통화 환율 전망 등을 종합적으로 짚었다.

이 이코노미스트는 "최근 환율 상승은 중동발 지정학적 리스크와 정책 불확실성, 외환시장 수급 구조 변화가 복합적으로 작용한 결과"라며 "향후 환율 역시 대외 여건과 국내 수급 상황의 균형 속에서 방향이 결정될 것"이라고 전망했다.

양재생 회장은 "수출 회복 등 성장세가 이어지고 있지만, 글로벌 리스크에 대한 선제 대응이 중요한 시점"이라며 "이번 포럼이 지역 기업들이 급변하는 경제 환경 속에서 대응 전략을 모색하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

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참석한 한 기업인은 "환율 변동성은 기업 채산성에 직접적인 영향을 미치지만, 개별 기업 차원에서 대응에는 한계가 있다"며 "이번 강연이 향후 경영 전략 수립에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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