프리미엄 이미지 극대화

SK인텔릭스가 헬스 플랫폼 브랜드 'SK매직'의 새로운 정수기 광고모델로 배우 변우석을 선정하고 신규 광고를 오는 18일에 공개한다.

SK매직 TVC ‘투워터 정수기’ 편 주요 이미지. SK인텔릭스 AD 원본보기 아이콘

SK매직은 정수기 광고모델로 변우석을 기용해 브랜드 인지도와 선호도를 높이고, 렌털 시장 내 경쟁력을 강화할 계획이다. 이를 통해 프리미엄 브랜드 이미지를 공고히 하고 핵심 사업 경쟁력을 소비자에게 직관적으로 전달한다는 방침이다.

특히 오는 20일 신개념 미네랄 정수기 '투워터'를 시작으로 얼음정수기 'MEGA ICE' 등 신제품이 잇따라 출시됨에 따라 변우석의 고급스러운 이미지를 통해 프리미엄 브랜드 이미지를 극대화할 계획이다.

이번 광고는 변우석이 제안하는 라이프스타일과 감각적인 일상을 영상으로 담아냈다. "난 하나로 만족하지 않아" 등의 카피를 통해 하나의 정수기로 건강한 미네랄 워터와 깨끗한 퓨어 워터를 동시에 제공하는 '투워터'의 차별화된 특장점과 SK매직의 앞선 기술력을 직관적으로 전달한다.

또 'Water is Magic' 슬로건을 통해 물이 일상 속 건강과 라이프스타일 전반에 긍정적인 변화를 이끄는 핵심 요소임을 강조했다. 이를 통해 브랜드가 지향하는 차별화된 웰니스 라이프스타일을 직관적으로 전달하고, 소비자들이 일상에서 체감할 수 있는 새로운 가치와 경험을 제시하는 데 주력했다.

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이번 광고는 오는 18일부터 TV, OTT·유튜브·SNS, 버스·엘리베이터 등 온·오프라인 및 옥외 전 채널에 걸쳐 순차적으로 공개된다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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