2017년부터 인재 육성 사회공헌활동

렉서스코리아는 제주 캠퍼트리 호텔앤리조트에서 '렉서스 크리에이티브 마스터즈 어워드 2026' 위너 1명과 파이널리스트 4명 최종 수상자를 선정했다고 15일 밝혔다.

렉서스코리아는 제주 캠퍼트리 호텔앤리조트에서 '렉서스 크리에이티브 마스터즈 어워드 2026' 위너 1명과 파이널리스트 4명 최종 수상자를 선정했다고 15일 밝혔다. 렉서스코리아 AD 원본보기 아이콘

이 행사는 공예 분야 작가들을 지원하고, 국내 크래프트맨십 문화를 확산하기 위해 기획된 렉서스코리아의 인재 육성 사회공헌 프로그램이다. 2017년부터 총 41명의 공예 작가들과 함께 특별 전시, 렉서스 크리에이티브 마스터즈 에디션 제작 등 다양한 협업을 이어오고 있다.

올해 최종 위너는 이지우 작가의 '백자 조명'이 선정됐다. 백자의 강한 물성과 빛의 투과성을 활용해 완성한 도자 조명이다. 파이널리스트에는 ▲김예지 작가의 'FORM IN LINES'(선의 반복을 통해 볼륨감을 구현한 수세미 바스켓 오브제), ▲박지은 작가의 '순환의 열매'(미세한 움직임의 반복을 통해, 시간과 에너지의 형상을 표현한 조형 작품), ▲서진혁 작가의 'Limpet GR01'(조개껍데기 구조를 모티프로, 축적과 지속의 의미를 담아낸 유리 조형 오브제), ▲이창희 작가의 'Clear Chair'(조립식 모듈의 결합을 통해 상호작용 속에서의 쓰임을 탐구한 에폭시 의자)가 선발됐다.

최종 위너에게는 2000만원, 파이널리스트 4명에게는 각각 500만원의 상금이 수여된다.

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이병진 렉서스코리아 부사장은 "올해는 공예의 본질인 '쓰임'을 창의적으로 해석한 참신하고 정교한 작품들을 많이 만나볼 수 있었다"며 "렉서스의 브랜드 철학인 '장인정신'을 바탕으로 앞으로 공예의 미래를 이끌어갈 작가들을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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