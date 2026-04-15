경기 안산시(시장 이민근)는 제22회 안산국제거리극축제 개최에 따라 오는 29일 오후 10시 30부터 5월 4일 오전 5시까지 안산문화광장 진입도로를 전면 통제한다고 15일 밝혔다.

안산시, 안산 국제거리극축제 기간 문화광장 진입도로 교통 통제. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

통제구간은 안산문화광장 골든빌 사거리부터 레이크타운 사거리까지 광덕대로 양방향 1㎞ 구간으로, 안산문화광장으로 연결되는 모든 골목길도 함께 통제된다.

해당 기간 차량과 자전거, 이륜차, 전동킥보드 등 바퀴 달린 이동 수단은 진입할 수 없다. 또 안산문화광장을 통과하는 모든 시내버스도 우회 운행할 예정이다.

시는 특히 4월 30일 출퇴근 시간대 교통 혼잡이 예상되는 만큼 차량 이용자는 우회도로를 이용해 달라고 당부했다. 아울러 인근 주민과 상가 상인, 이용객, 배달 종사자 등의 적극적인 협조도 요청했다.

이민근 안산시장은 "대규모 국제거리극축제 개최에 따라 교통 통제가 불가피한 만큼 시민 여러분의 이해와 협조를 당부드린다"며 "안전하고 즐거운 축제 운영을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

AD

한편, '제22회 안산국제거리극축제'는 5월 1일부터 3일까지 3일간 안산문화광장 일원에서 진행된다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>