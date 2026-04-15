미국·영국 등 나토 대사 방한

미래비전·첨단 기술력 공유

북대서양조약기구(NATO·나토) 주재 30개국 대사단이 HD현대 글로벌R&D센터를 찾아 미래 비전과 첨단 기술력을 확인했다.

나토 주재 30개국 대사단이 14일 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터를 방문했다. HD현대 AD 원본보기 아이콘

HD현대는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등 나토 주재 30개국 대사가 경기도 판교 HD현대 글로벌R&D센터를 방문했다고 15일 밝혔다.

나토 주재 대사는 나토와 한국 간 협력 방안 모색하고 HD현대의 조선 분야 경쟁력을 직접 확인하기 위해 방문했다. 이들은 각 회원국이 나토 본부에 파견한 최고위 외교관으로 자국을 대표해 나토의 모든 정치·군사 의사결정 과정에 참여한다.

대사단은 구축함과 호위함, 잠수함 및 무인수상정 등 HD현대중공업이 개발한 함정들과 인공지능(AI) 기술을 접목한 자율운항 기반 미래형 선박들의 개발 현황을 들었다.

이어 HD현대와 창업자인 고 아산 정주영 현대그룹 명예회장의 역사와 철학을 알 수 있도록 구성한 역사관인 '청운홀'을 찾아 미래 비전 영상을 시청했다.

대사단은 디지털융합센터를 찾아 AI 기반의 함정 솔루션과 하이브리드 전기추진 선박, 디지털트윈 가상 시운전 등 HD현대의 기술 역량을 직접 확인하기도 했다.

박용열 HD현대중공업 함정사업본부장은 "세계 최강의 군사 동맹인 나토의 대사들에게 직접 우리의 기술력과 역량을 알릴 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "HD현대중공업은 세계 각국과 첨단 해양방산 분야 협력을 넓히는 데 박차를 가할 것"이라고 말했다.

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지난달 31일에는 25개국 주한 외국무관단 30여명이 HD현대중공업 울산 본사를 방문해 조선소와 함정 건조 현장을 둘러본 바 있다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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