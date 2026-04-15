보호자 없는 장기입원 저소득

취약 가구 생활용품 폐기처리



경남 창원특례시 합포구 오동동 자생 단체인 새마을협의회와 부녀회가 저소득 주거취약가구의 생활용품 폐기 처분을 위한 봉사활동을 실시했다.

새마을 청소 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

가구주의 건강이 좋지 않아 병원에 장기 입원 중인 상황에서, 부양의무자 및 보호자가 없는 취약한 가구를 대상으로 협의회 위원과 부녀회 위원의 면밀한 협의를 통해 선정해 진행됐다.

지난 14일 회원들은 업무를 세밀하게 분담해 효율적으로 활동을 펼쳤다. 협의회 남성 회원들은 가구와 냉장고 등 무거운 생활용품을 폐기 처분하며 주거 공간을 정리했다. 부녀회 회원들은 집안 청소와 세심한 뒷정리·정돈을 맡아 깔끔한 상태로 마무리 지었다.

오동동 새마을협의회와 부녀회는 오랜 전통을 자랑하는 지역 자생 단체로, 매년 자원봉사 활동에 앞장서며 민·관 협력의 모범을 보여왔다. 이번 봉사활동 역시 지역 주민들의 삶을 지원하는 지속 가능한 노력의 일환이다.

박수원 회장은 "회원들의 자발적 분담과 협력이 취약 가구에 실질적인 도움을 줄 수 있었다"며 "앞으로도 새마을 정신으로 지역 공동체를 지원하겠다"고 밝혔다.

김윤숙 부녀회장은 "여성 회원들의 섬세한 손길이 가구의 공간을 정리하는 데 큰 역할을 했다. 이러한 활동이 지역 복지의 기반이 될 것"이라고 소감을 전했다.

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성애란 동장은 "새마을협의회와 부녀회의 헌신적인 활동이 오동동 복지의 자랑이며, 행정 차원에서 지속적인 협력과 지원을 아끼지 않겠다"고 격려의 말을 전했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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