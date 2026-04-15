감사위원회포럼, 내달 정기포럼 개최

4대 회계법인 설립 비영리법인

기업 주요현안 점검

감사위원회포럼이 다음달 15일 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 정기포럼을 개최한다고 밝혔다.

감사위원회포럼이란 국내 4대 회계법인(삼일·삼정·안진·한영)이 회계 투명성 제고와 감사 및 감사위원의 전문성 강화를 위해 2018년 공동 설립한 비영리법인이다. 정기포럼과 온라인 교육강좌 등을 통해 감사 및 감사위원회 역량 강화를 지원하는 데 목적이 있다.

정기포럼에서는 감사 및 감사위원을 대상으로 기업의 주요 현안을 점검하고 지배기구 역할에 대해 논의한다.

첫 번째 세션에서는 한국은행 금통위원을 역임한 조동철 KDI 국제정책대학원 교수가 '한국경제의 전망과 과제'를 주제로 최근 거시경제 흐름과 국내 주요 리스크 요인을 진단하고, 기업이 나아가야 할 대응 방향을 제시한다. 이어 김학범 한국 딜로이트 그룹 회계감사 부문 통합 재무 서비스 그룹 파트너가 'AI 시대, 지배기구 역할 진화와 책임 있는 AI 거버넌스 구축 감독'을 주제로 발표를 진행한다.

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이번 포럼은 금융위원회와 한국공인회계사회가 후원하며 참가 신청은 감사위원회포럼 웹사이트를 통해 선착순으로 진행된다.

감사위원회포럼 관계자는 "거시경제 불확실성과 기술 변화가 동시에 확대되는 환경에서 기업 지배기구의 역할은 단순한 감시를 넘어 전략적 감독 기능으로 확장되고 있다"며 "이번 포럼이 감사 및 감사위원이 이러한 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 실질적인 인사이트를 제공하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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