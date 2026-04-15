97억 투입 27홀 규모 조성… 국제정원박람회 연계 ‘친환경 복합공간’

울산시가 2028 울산국제정원박람회를 앞두고 여천매립장을 활용한 정원형 파크골프장 조성에 본격 착수한다.

시는 15일 오후 여천매립장에서 '정원형 여천파크골프장 조성공사' 기공식을 개최한다. 행사에는 김두겸 시장을 비롯해 지역 인사와 생활체육 관계자, 파크골프 동호인 등 200여명이 참석한다.

여천파크골프장은 총사업비 97억원을 투입해 3개 코스 27홀 규모로 조성되며, 내년 4월 준공 후 시민에게 전면 개방될 예정이다. 특히 기존 파크골프장과 달리 '3대가 함께 걷고 즐기는 친환경 정원형 공간'으로 조성되는 것이 특징이다.

시설에는 클럽하우스를 설치해 이용 편의를 높이고, 티박스 주변에는 풍차(네덜란드), 신전 기둥(그리스), 선인장(멕시코) 등 국제정원박람회 참가국을 상징하는 조형물을 배치한다. 중앙광장에는 공업탑 모형을 설치해 산업도시 울산의 이미지를 스포츠 선진도시로 확장한다는 구상이다.

코스 설계에도 변화를 줬다. 홀 사이에 오솔길을 배치해 정원을 거니는 느낌을 살리고, 경사·벙커·해저드 등을 도입해 난이도를 조절했다. 특히 C코스 9홀은 길이를 240m로 늘려 대표 홀로 조성된다.

비골프인을 위한 공간도 함께 마련된다. 코스 사이 오솔길과 외곽 둘레길을 조성해 일반 시민도 자유롭게 이용할 수 있도록 해, 파크골프장이 특정 동호인 중심 시설이라는 인식을 개선한다는 방침이다.

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울산시는 이와 함께 강동관광단지에도 산지 지형을 활용한 파크골프장 조성을 추진 중이다. 높낮이가 있는 코스와 다양한 장애 요소를 갖춘 '산지형 명품 골프장'으로 개발할 계획이다.

김두겸 시장은 "여천파크골프장은 시민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 생활체육시설로 지역 주민의 건강 증진과 공동체 활성화에 크게 기여할 것"이라며 "시민 삶의 질 향상을 위한 체육 인프라 확충에 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

울산 여천파크골프장 조감도. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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