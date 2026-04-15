모두싸인, AX 원스톱 바우처 공급기업 선정…AI 계약 관리·전사 AX 지원

계약 데이터를 경영 자산으로

중견·대기업까지 전사 AX 전환 가속

모두싸인은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '2026 AX 원스톱 바우처 지원사업'의 공급기업으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

AX 원스톱 바우처 사업은 국내 기업들의 인공지능 전환(AX)을 촉진하기 위해 AI·클라우드·데이터를 바우처 형태로 통합 지원하는 사업이다. 총 260억원 규모로 운영되며 과제당 약 13억원이 지원된다.

특히 이번 사업은 수혜 대상이 중소기업에 국한됐던 기존 지원사업과 달리 중견기업 및 대기업까지 참여가 가능해 전사적인 AX 도입을 원하는 대규모 조직의 수요가 높을 것으로 기대된다.

모두싸인은 이번 공급기업 선정으로 대량의 계약서를 다루는 중견·대기업 고객사에 AI 계약 관리 솔루션인 '모두싸인 캐비닛'을 공급하며 계약 생애주기 관리(CLM) 시장 확장에 박차를 가할 계획이다.

'모두싸인 캐비닛'은 기업의 PC 폴더나 서랍 속에 방치된 지류 계약서와 비정형 데이터를 체계적인 경영 자산으로 전환하는 AI 솔루션이다. 광학문자인식(OCR)과 AI 기술을 활용해 방대한 종이 및 전자 계약서에서 만료일, 위약금, 갱신 조건 등 핵심 데이터를 수 초 만에 추출하고 구조화한다.

AI가 추출된 갱신 및 이행 조건을 실시간으로 추적해 기한 도래 전 담당자에게 선제적으로 알림을 제공해 의도치 않은 계약 자동연장이나 위약금 발생 등 재무적 손실을 사전에 차단할 수 있다. 또한, 흩어진 계약 데이터를 하나의 플랫폼에서 통합 관리해 본계약뿐 아니라 발주서, 납품확인서 등 전사 계약 현황을 한눈에 파악하고 경영 의사 결정에 활용할 수 있는 것이 특징이다.

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이영준 모두싸인 대표는 "이번 AX 원스톱 바우처 공급기업 선정은 모두싸인이 단순 전자서명을 넘어 AI 기반의 계약 생애주기 관리 리더로서 기술력을 인정받은 결과"라며 "국내 1위 전자서명 서비스로서 축적한 압도적인 계약 데이터와 AI 기술력을 결합해 중견·대기업들이 계약 데이터를 실질적인 경영 자산으로 활용할 수 있도록 전사 AX 전환을 지원해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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