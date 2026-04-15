17일 500여명 대상 교육… 리더십·실무 역량 균형 강화

부산시교육청(교육감 김석준)이 학교자치 역량 강화를 위한 학교운영위원장 대상 연수를 실시한다.

부산시교육청은 오는 17일 오전 10시 부산교육연구정보원 대강당에서 부산 지역 학교운영위원장 500여명을 대상으로 '2026학년도 학교운영위원장 역량 강화 연수'를 개최한다.

이번 연수는 학교 현장의 교육공동체 간 소통을 활성화하고, 학교운영위원회에 대한 이해를 높여 위원장의 리더십과 전문성을 강화하기 위해 마련됐다.

연수 프로그램은 이론과 실무를 아우르는 내용으로 구성됐다. 먼저 강영길 전 신정고등학교 교장이 '운영위원장으로서의 역할과 리더십 강화'를 주제로 위원장이 갖춰야 할 리더십과 소통·협력의 중요성을 강의한다.

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이어 김남숙 명문초등학교 행정실장이 '학교운영위원회 이해와 운영'을 주제로 관련 법령과 운영 절차 등 실무 중심의 내용을 안내해 현장에서 바로 활용할 수 있는 정보를 제공할 예정이다.

김석준 교육감은 "이번 연수를 통해 학교운영위원장의 전문성과 책임성이 한층 강화되고 자율과 협력이 살아있는 학교자치가 더욱 내실 있게 운영되길 기대한다"며 "부산교육 발전을 위해 지속적인 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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