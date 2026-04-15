무장애 공중 데크길…주·야간 새 경관 명소

서울 양천구(구청장 이기재)가 용왕산에 높이 10m, 연장 224m의 공중 보행로 '용왕산 스카이워크'를 조성하고 개방했다.

최대 폭 3m의 무장애 데크길로 조성된 이 시설은 전 구간에 완만한 경사를 적용해 노약자와 유모차·휠체어 이용자도 불편 없이 걸을 수 있다. 나무 허리 높이를 가로지르는 공중 보행로는 숲 위를 걷는 듯한 체험을 제공하고, 산세를 따라 휘어진 곡선형 동선은 자연을 가까이에서 느끼게 한다. 구는 산림 훼손을 최소화하기 위해 친환경 공법을 적용하고 설계를 여러 차례 보완했다.

조망 명소는 용왕정 정자와 맞닿은 원형 데크다. 어느 방향으로도 시야가 트여 숲과 도심, 한강이 파노라마로 펼쳐진다. 수목으로 조망이 막혔던 기존 전망대는 255㎡ 확장해 공간도 넉넉해졌다.

야간에는 난간을 따라 설치된 390m LED 라인 조명이 점등된다. 곡선 구조의 실루엣과 도심 야경이 어우러져 낮과 다른 분위기를 연출한다.

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스카이워크는 지난해 12월 문을 연 '용왕산 숲속카페'와 연계 운영되며 지역 명소로 자리잡을 전망이다. 양천구는 방문객 유입이 주변 상권 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다.

이기재 양천구청장은 "설계를 여러 차례 보완하는 등 공을 들인 만큼 주민들도 큰 만족을 느끼실 것"이라며 "다시 찾고 싶은 서울의 대표 명소로 자리잡도록 지속적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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