[날씨]낮 최고 26도까지 오른다…큰 일교차 주의
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수요일인 15일은 낮 최고기온이 26도까지 오르며 초여름 더위가 이어지겠다.
기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 6~13도, 낮 최고기온은 14~26도로 예보됐다. 16일까지 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.
서울 영등포구 여의도한강공원을 찾은 시민들이 겉옷을 손에 들고 산책하고 있다. 연합뉴스
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주요 도시별 낮 최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 23도 ▲춘천 26도 ▲강릉 16도 ▲대전 25도 ▲대구 24도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲부산 21도 ▲제주 19도 등으로 예상된다.
오전까지 제주도에 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 또한 경남권과 경북 남부 동해안에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 건조특보가 발효된 강원도(태백, 남부 산지)와 충북(청주, 진천, 증평)은 당분간 대기가 매우 건조하겠다. 이날 아침까지 강원 중·북부 동해안과 전북 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야 한다.
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미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. 다만 인천은 새벽에 '나쁨'으로 예보됐다.
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
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