이재명 대통령은 14일 고광헌 방송미디어통신심의위원회(방미심위) 초대 위원장의 임명안을 재가했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.

고 위원장은 한겨레신문·서울신문 대표이사, 한국디지털뉴스협회장 등을 역임한 언론인 출신으로 이 대통령의 지명으로 상임위원에 위촉돼 지난해 12월 29일 임기를 시작했다. 이후 지난달 12일 방미심위 전체회의에서 위원장 후보자로 선출됐다. 고 위원장의 임기는 2028년 12월 28일까지다.

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방미심위의 전신인 방송통신심의위원회 위원장은 민간인 신분이었으나 방미심위에서는 정무직 공무원으로 바뀌었다. 이에 국회 과학기술정보방송통신위원회는 지난 1일 고 위원장에 대한 인사청문회를 열었고, 이날 인사청문 경과보고서를 채택했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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