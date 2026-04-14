16일부터 다음 달 중순까지 한 달간 노선버스와 심야화물차 전국 재정고속도로 통행료가 면제된다. 고유라로 어려움을 겪는 운송업계 부담을 덜어주기 위한 조치다.

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이번 조치는 14일 열린 국무회의에서 결정됐다. 버스는 14일 0시부터 5월 15일 자정까지, 화물차는 15일 오후 9시부터 5월 16일 오후 9시까지다. 버스는 고속도로 요금소를 진·출입하는 경우 통행료를 전일 100% 면제한다. 하이패스를 이용하는 노선버스 차량이 대상이며 우선 정상적으로 과금한 후 한 달간 이용내역을 따져 환급받는다.

사업용 화물차 감면 혜택은 당초 30~50%에서 100% 면제로 확대했다. 폐쇄식 구간은 오후 9시~오전 6시 사이 운행 비율이 20% 이상인 경우, 개방식 구간은 오후 11시~오후 시 사이 통과하면 된다. 심야할인 감면 등록을 마친 단말기를 장착하고 하이패스 차로를 이용해야 혜택을 받을 수 있다. 4종 이상 화물차량은 일반차로를 이용해도 된다. 재정고속도로와 연계해 민자고속도로 진출요금소 통과 시에는 정상납부 후 사후 정산된다.

설 연휴를 하루 앞둔 10일 서울 경찰청 헬기에서 바라본 서울요금소 인근 양방향 차량 소통이 원활하게 진행되고 있다./강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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