신세계 본점 7층에서 운영

폼매트리스·모션베드 체험 가능

시몬스의 비건 매트리스 브랜드 N32가 서울 중구 소공로에 위치한 신세계백화점 본점에 팝업스토어를 오픈한다고 14일 밝혔다.

프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32의 모션베드. 시몬스 AD 원본보기 아이콘

이번 팝업스토어는 신세계백화점 본점 7층에서 운영된다. N32의 대표 매트리스이자 기존 폼 매트리스의 고질적인 단점인 열감과 쏠림 현상을 획기적으로 개선한 'N32 폼 매트리스'를 경도별로 만날 수 있다. 사이즈는 1인 침대로 제격인 슈퍼싱글(SS)과 부부 침대에 적합한 라지킹(LK) 등 2종이 마련돼있다.

팝업스토어에서는 국내 전동침대 시장을 선도하고 있는 'N32 모션베드'도 자유롭게 체험할 수 있다. N32 폼 매트리스와 호환 가능한 N32 모션베드는 '안전 센서', '스판 안전 가림천'을 적용해 안전성을 강화했고 블루투스 연결을 통해 전용 어플리케이션(앱)으로 손쉽게 작동, 제어 등이 가능하다.

수면 독립 트렌드를 반영한 시몬스의 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 신제품 프레임 '하우티'와 고급스러움과 클래식함을 갖춘 인기 프레임 '라비에' 등도 만나볼 수 있다.

N32는 팝업스토어 운영 기간 가격 할인 혜택과 함께 구매 금액대에 따라 매트리스 커버, 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트, 아이슬란드 씨셀 듀벳 등 사은품을 증정한다. N32 우산, 에코백 등 특별 사은품도 마련했다.

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N32는 '해피 N32 데이(Happy N32 Day)' 프로모션을 진행 중이다. N32 제품과 프로모션, 매장 위치 등에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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