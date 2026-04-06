호르무즈에 26척 묶여있어

靑·외교부 확대해석에 경계

정부가 이란에 대해 인도적 지원을 검토 중이다. 다만 청와대와 외교부는 호르무즈 해협에 묶인 한국 선박 26척을 통과시키기 위한 것이란 해석에 관해서는 "검토된 바 없다"고 부인했다.

6일 청와대 관계자는 "(이란에 대한) 인도적 지원 검토는 중동 지역의 인도적 상황 개선을 위한 목적에서 다뤄져 온 사안"이라며 "국제규범 등에 따라 호르무즈 해협 내 모든 선박에 대한 자유로운 항행과 안전보장, 글로벌에너지 공급 정상화가 조속히 이뤄져야 하며, 관련국과 소통·협력하고 있다"고 밝혔다.

외교부 당국자도 "인도적 지원은 이미 일부 국가들이 시행 중이며, 전쟁으로 피해를 보는 민간인을 돕기 위해 국제 사회에 동참하는 차원"이라며 확대 해석을 경계했다.

한국 선박 통과와 관련한 해석이 나오는 이유는 국내 에너지 수급 상황 때문으로 보인다. 현재 한국 원유 수입의 상당 부분은 호르무즈 해협을 통하는데 해협봉쇄가 장기화할 경우 국내 물가 및 산업 전반에 대한 타격이 불가피하다. 지난 3일과 4일 일본과 프랑스 등 일부 국적 선박이 해협을 통과한 것으로 알려지면서 우리 정부의 대응이 주목됐다.

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외교부 당국자는 "정부는 선박·선원의 안전을 우선시하고 이를 감안한 선사의 입장을 중시하고 있으며 관련 국제규범 등에 따라 호르무즈 해협 내 한국을 포함한 모든 선박에 대한 자유로운 항행 및 안전 보장이 조속히 이뤄져야 한다는 입장하에 관련국들과 소통 및 협력하고 있다"고 밝혔다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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