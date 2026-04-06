캠프 정책본부장 김영길

대변인에 백수범 변호사

민주당 김부겸 전 총리 캠프에 권칠승 의원, 채홍호 전 대구시 행정부시장 등이 참여한다고 6일 밝혔다.

권칠승 공동선대위원장은 영천 출생, 3선 의원으로 중소벤처기업부 장관 재직때 인공지능 대전환, 청년 창업 활성화 등 지역 경제 발전에 기여해왔다. 권 공동선대위원장. 최근 국회 행정안전위원장으로 선출, 대구경북통합 추진에도 큰 역할을 맡을 것으로 기대된다.

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채홍호 전 대구시 행정부시장은 총괄정책본부장을 맡았다. 권영진 시장 당시 행정부시장을 역임했고, 행정안전부 재난안전관리실장, 지방행정정책관 등을 지낸 행정 전문가로 알려져있다.

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김영길 캠프 정책본부장은 민주당 정책위원회 정책실장을 역임했고 민주연구원 미래기획실장, 예금보험공사 상임이사로 재직한 당내 대표적인 정책 전문가로 알려져있다.

채홍호 전 대구시 행정부시장 원본보기 아이콘

백수범 대변인은 대구 출생, 변호사이며 서문시장 화재 당시 피해 상인 무료 지원 등 지역 밀착형 법조인으로 명성이 높다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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