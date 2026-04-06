뉴욕 US오픈 사진 무단 활용

피해자 "손목 문신까지 동일"

촬영지 조작 정황도 드러나

논란 커지자 게시물 삭제 후 침묵

인공지능(AI) 기술을 활용해 타인의 신체 사진에 자신의 얼굴을 합성한 게시물을 올린 인플루언서가 거센 비난을 받고 있다. 이번 사건은 AI 기술의 윤리적 문제와 디지털 범죄 가능성을 동시에 내포하고 있어 논란이 커지고 있다.

5일(현지시간) 뉴욕포스트는 약 160만 명의 팔로워를 보유한 인플루언서 로렌 블레이크 볼티어가 흑인 모델의 사진을 무단으로 도용해 자신의 사진처럼 꾸며 소셜미디어에 올렸다가 뭇매를 맞고 있다고 보도했다.

인공지능(AI)을 이용해 타인의 신체 사진에 자신의 얼굴을 합성한 게시물을 올린 유명 인플루언서가 거센 비난을 받고 있다. 사진 왼쪽은 로렌 블레이크 볼티어, 오른쪽은 피해자인 콘텐츠 크리에이터 타티아나 엘리자베스. SNS AD 원본보기 아이콘

피해자인 콘텐츠 크리에이터 타티아나 엘리자베스는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 해당 게시물이 본인의 사진을 정교하게 편집한 것이라고 폭로했다. 그러면서 엘리자베스는 2024년 9월 US 오픈 테니스 대회 당시 촬영했던 자신의 사진을 공개했다. 원본 사진은 흰색과 초록색이 조합된 테니스 옷을 입고 있으며, 취하고 있는 자세 또한 똑같았으며 오른쪽 손목의 문신까지 동일하게 나타났다.

엘리자베스는 "AI 기술로 내 몸 위에 얼굴만 덧씌운 것"이라고 지적했다. 또한 실제 촬영 장소는 뉴욕의 아서 애시 스타디움이었지만, 볼티어는 위치 태그를 마이애미로 설정해 마치 다른 행사에 참석한 것처럼 꾸미려 했던 것으로 나타났다. 논란이 확산하자 볼티어는 해당 게시물을 삭제했으나, 현재까지 별도의 해명이나 사과는 내놓지 않고 있다. 이에 대해 엘리자베스는 "비난이 목적은 아니지만 최소한의 예의와 책임 있는 사과가 필요하다"고 강조했다.

한편, 이번 사건은 AI 기술이 타인의 신체를 무단으로 활용하는 데 악용될 수 있다는 점을 여실히 보여준다. 최근 온라인에서는 일반인의 사진이나 영상을 활용해 얼굴을 교체하는 방법이 확산하고 있으며, 이를 통해 가짜 계정을 운영하거나 수익을 창출하는 사례도 늘고 있다.

AD

뉴욕포스트는 이번 사례가 타인의 신체를 무단으로 활용하는 AI 기술의 부작용을 단적으로 보여준다고 지적했다. 특히, 뉴욕포스트는 최근 온라인에서는 일반인의 사진이나 영상을 활용해 얼굴을 바꾸는 방법이 쉽게 공유되고 있으며, 이러한 행위가 단순 저작권 침해를 넘어 가짜 계정 운영 등 심각한 디지털 범죄로 이어질 수 있다고 경고했다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>