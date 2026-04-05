스토킹 가해자 위치·동선, 휴대전화로 확인한다
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법무부 앱 개발
앞으로 스토킹 가해자의 위치와 동선을 휴대전화로 상시 확인할 수 있게 된다.
법무부는 5일 전자장치 부착 가해자가 일정 거리 이내로 접근할 경우 스마트폰 지도 화면에서 이를 확인할 수 있는 모바일 앱을 개발 완료했다고 밝혔다.
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앱은 다양한 시나리오를 기반으로 한 현장 테스트 운영을 거쳐 오는 6월부터 배포될 예정이다.
법무부는 스토킹 피해자 보호를 위해 법무부 위치추적시스템과 경찰청 112시스템을 연계하는 사업을 진행 중이다. 연계 시스템 구축 시 출동 경찰관이 가해자와 피해자의 실시간 위치 및 이동 경로를 지도에서 확인할 수 있게 돼 신속하고 효과적인 현장 대응이 가능해질 것으로 기대된다.
기존 피해자의 휴대전화로 전송하던 가해자의 접근 정보를 경찰이 피해자에게 지급하는 '스마트워치'에도 연동해 제공할 계획이다.
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법무부는 "피해자의 안전을 최우선으로 고려해 실효적인 보호 대책을 발굴하고, 경찰청 등 유관기관과의 협력체계를 강화하겠다"고 밝혔다.
이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
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