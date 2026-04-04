철원군, ‘철원DMZ마켓’ 은하수교서 개장

철원 농특산물 직거래 ‘DMZ마켓’ 본격 운영

11월까지 주말 장터 열려…화분 증정 이벤트 개최

철원의 청정 자연이 키운 농특산물을 직접 만나볼 수 있는 '철원DMZ마켓'이 봄기운과 함께 다시 문을 연다.

철원군은 4일 한탄강 은하수교 일원에서 은하수교 주말장터인 '철원DMZ마켓' 개장식을 갖고 있다. 철원군 제공 AD 원본보기 아이콘

강원도 철원군은 4일 한탄강 은하수교 일원에서 은하수교 주말장터인 '철원DMZ마켓' 개장식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다. 이번 마켓은 4일부터 11월 29일까지 매주 토요일과 일요일마다 상설 운영될 예정이다.

이번 개장식은 철원DMZ마켓의 본격적인 출발을 알리는 자리로, 마켓을 찾는 구매 고객에게는 선착순으로 시크라멘 화분을 증정하는 개장기념 이벤트도 함께 마련된다. 철원군은 봄기운 가득한 개장행사를 통해 직거래장터의 활기를 더하고, 방문객들에게 철원 농특산물의 매력을 널리 알릴 계획이다.

철원 DMZ마켓에서는 봄나물을 시작으로 토마토, 파프리카 등 여름 제철 채소, 그리고 철원오대쌀과 사과 등 가을 대표 농산물까지 계절별 농특산물을 다양하게 만나볼 수 있다. 또한 막걸리, 수제 요거트 등 지역 특산품과 지역농산물을 활용한 먹거리, 나무 공예품과 규방 공예품 등 지역 공예품도 함께 판매해 볼거리와 즐길 거리를 더할 예정이다.

철원DMZ마켓은 지역 농업인의 소득 증대는 물론, 지역 주민과 관광객이 함께 찾는 철원 대표 직거래장터로 자리매김할 것으로 기대된다.

철원군이 4일 한탄강 은하수교 일원에서 은하수교 주말장터인 '철원DMZ마켓' 개장식을 갖고 있다. 철원군 제공 원본보기 아이콘

철원군농업기술센터 최순범농업유통과장은 "철원DMZ마켓이 철원 농특산물의 우수성을 알리고, 지역 주민과 관광객이 함께 어울리는 소통의 장이 되길 기대한다"며 "신선한 농산물과 다양한 지역 상품이 어우러진 활기찬 장터가 되도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편, 철원DMZ마켓은 정기적으로 운영될 예정이며, 무더운 여름철 원활한 운영을 위해 7월 25일부터 8월 10일까지 휴장할 계획이다.

철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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