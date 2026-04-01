전쟁 장기화 조짐에 증권가에서 제시하는 대응전략은

코스피가 5,438포인트까지 밀리며 연일 최저치를 기록한 가운데, 김영구 전문가가 "기술적 과매도 구간 진입"을 선언했다. 김 전문가는 "중동 리스크가 여전히 시장을 짓누르고 있지만, 미-이란 협상 중단 연장(4월 초까지) 소식이 오히려 숨통을 트이게 해줄 것"이라며 "내일 장 초반 낙폭 되돌림 가능성이 상당하다"고 분석했다.

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그가 제시한 반등 포인트 3가지는 다음과 같다.

① 5,400선 지지 여부 확인 ㅡ 기술적 지지선에서 매수세 유입 징후 ② 외국인 순매도 규모 축소 여부 ㅡ 4조원대 순매도 이후 피로감 누적 ③ SK하이닉스·한화에어로 등 낙폭 과대주 반등 ㅡ 개인 저가 매수 유효

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김 전문가는 "지금 이 구간에서 손 놓고 있다가는 반등 초입을 놓친다"며 무료 실시간 알림 서비스를 통해 세 종목의 매수 타이밍을 직접 안내하겠다고 밝혔다.

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