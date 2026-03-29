경기 남부 최대 핵심 상권 위치

신세계백화점이 운영하는 프리미엄 뷰티 편집숍 '시코르(CHICOR)'가 강남역점·명동점·홍대점에 이어 경기 남부 핵심 상권인 수원역에 출점한다고 29일 밝혔다.

새로 문을 여는 '시코르 AK수원점'은 하루 평균 30만명 이상의 경기 남부 최대 유동 인구를 갖춘 핵심 상권에 위치했다. 'K-뷰티부터 글로벌 럭셔리 뷰티까지 큐레이션한 뷰티 전문 스토어'를 콘셉트로 매장을 구성했으며, 기존 2030 고객에게 호응이 높은 체험형 매장 '립앤치크바(Lip&Cheek Bar)'를 적용해 체험을 강조한 것이 특징이다.

시코르 AK수원점 매장. 신세계백화점 AD 원본보기 아이콘

시코르 AK수원점은 오픈을 기념한 다양한 프로모션도 펼친다. 시코르 통합회원 신규 가입 고객에게 AK수원점에서 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰을 증정하며, 매장에서 3만원, 7만원 이상 구매 시 각각 3000원, 1만원 할인 혜택을 제공한다. 또한 선착순으로 전 구매 고객 대상 마스크팩을 증정하는 등 다양한 사은 혜택도 마련했다.

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신세계백화점 시코르 관계자는 "시코르 AK수원점은 지난해 오픈한 강남역점, 명동점, 홍대점 등 핵심 상권을 중심으로 신규 출점의 성공을 이어가는 매장"이라며 "K-뷰티와 글로벌 럭셔리 뷰티를 아우르는 차별화 경쟁력과 주요 핵심 상권에 맞춘 매장 확장으로 대한민국 대표 뷰티 플랫폼으로 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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