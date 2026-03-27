구리웰니스건강검진센터… 지역 의료 허브로 급부상 꾸준한 인기

경기 동북부 최대 규모, 대학병원급 정밀 진단 장비 등 호평 일색

[‘현대 테라타워 구리갈매’ 전경 이미지] AD 원본보기 아이콘

최근 기업들이 사옥이나 사무실을 선택할 때 '직원 복지'와 '건강 관리'를 최우선 가치로 두면서, 단지 내 의료 인프라를 갖춘 지식산업센터가 각광받고 있다. 경기도 구리갈매지구에 위치한 '현대 테라타워 구리갈매'는 이러한 수요자들의 니즈를 정확히 공략하며, 경기 동북부 최대 규모의 검진센터를 품은 하이엔드 워크플레이스로 입소문을 타고 있다.

"단순 검진 넘어 케어까지"… 구리웰니스건강검진센터의 혁신

단지 내 1층에 약 1,200㎡ 규모로 조성된 '구리웰니스건강검진센터'는 오픈 이후 지역민과 입주 기업 임직원들 사이에서 꾸준한 인기를 얻고 있다. 이곳은 대학병원급 정밀 진단 장비와 최신식 시설을 갖춰, 높은 기대를 모았다.

단순한 일회성 검진에서 벗어나 내과 외래진료, 치과, 에스테틱, 수액 영양 클리닉 등을 아우르는 '지속 가능한 웰니스 솔루션'을 제공하는 것이 특징이다. 특히 장 면역 프로그램이나 만성질환 클리닉 등 기능의학을 접목해 질병의 근본 원인을 파악하는 개인 맞춤형 처방은 바쁜 직장인들에게 큰 호응을 얻고 있다. 이제 입주사 직원들은 멀리 갈 필요 없이 업무 공간 바로 옆에서 전문 의료진의 케어를 받으며 '원스톱 메디컬 라이프'를 누릴 수 있게 됐다.

구리웰니스건강검진센터 관계자는 "건강을 중요시 여기는 수요자들이 늘고 있어 단지와 업무공간이 가까운 곳에서 개인 맞춤형 건강 체크까지 가능할 것으로 전망돼 높은 관심이 이어지고 있다"면서 "웰다잉, 웰니스 트렌드가 더 오래 지속될 것으로 보이는 만큼 이러한 문화는 부동산뿐 아니라 전반적인 산업과 경제적으로 미치는 파급효과가 더 커질 것으로 보인다"고 전했다.

실제로 '구리웰니스건강검진센터'가 조성된 경기도 구리갈매지구의 복합비즈니센터 '현대 테라타워 구리갈매'는 이 외에도 다양한 편의시설이 도입돼 이목이 집중되고 있다. 단지 1층에는 약 1,200㎡ 규모의 건강검진센터가 외에도 3,800㎡ 규모의 상업시설이 단지 내에 위치해 편리한 생활이 가능하다.

부동산 전문가는 "기업하기 좋은 환경을 찾는 수요자들이 늘어나면서 다양한 편의시설이 가까이 위치했는지 여부가 실제 입주까지 이어지는 키 역할을 한다"면서 "지식산업센터 내 다양한 시설을 구성하는 추세는 더욱 증가할 것으로 보이며 이러한 단지의 인기는 꾸준하게 이어질 것으로 보인다"고 전했다.

비즈니스 효율 극대화한 '현대엔지니어링'의 특화 설계

'현대 테라타워 구리갈매'는 의료 복지뿐만 아니라 비즈니스 본연의 기능도 압도적이다. 지하 2층~지상 10층 규모의 복합 지식산업센터로 조성돼, 업무형·라이브오피스형·드라이브인형 등 다양한 기업 환경에 대응 가능한 설계를 갖춰 기업들의 만족도를 더욱 높이고 있다.

입주기업들의 성공적인 비즈니스를 지원하기 위해 여러 특화설계와 커뮤니티 등도 제공한다. 특히 라이브오피스, 드라이브인, 업무형 등 지식산업센터를 층별, 라인별로 구분해 상품성은 물론 효율성을 극대화한 점도 눈에 띈다.

특히 제조형 기업을 위한 지하 2층~지상 8층 구간은 직선형 램프와 도어투도어(Door to Door) 시스템을 적용해 물류 이동을 최적화했으며, 최대 6m의 층고로 공간 활용성과 개방감을 동시에 확보했다. 상층부에는 테라스형 업무 공간도 마련돼, 기업 규모에 따라 유연한 선택이 가능하다.

특히 단지는 계약자의 입주 자금 부담을 최소화한 가격 경쟁력도 돋보인다. 타 지역에서 비싼 임대료를 지불하며 입주 중인 기업들이라면, 임대보증금 수준으로 이 곳에서는 입주가 아닌 자산 취득이 가능한 셈이기 때문이다. 비싼 임대료를 내고 있는 기업들인 경우 경제적인 이자 수준으로 분양을 받아 기업을 운영할 수 있는 만큼 분양과 임차의 장단점을 잘 살펴 비용 부담을 낮추는 것이 바람직하다.

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'현대 테라타워 구리갈매'는 현재 입주를 진행 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 계약자를 위한 자세한 정보를 얻을 수 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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