한솔페이퍼텍이 전남 담양군 남부마을 주민들과 마을 전통시장 및 하천 일대에서 봄맞이 정화 활동을 실시했다고 27일 밝혔다.

한솔페이퍼텍 직원들이 정화활동을 마치고 기념 촬영을 진행하고 있다. 한솔홀딩스 AD 원본보기 아이콘

이번 활동으로 한솔페이퍼텍은 장기간 방치돼있던 각종 폐기물과 하천 주변 오염물질을 수거했고 정화 활동 이후에는 회사에서 준비한 간식을 함께 나누며 주민들과 교류했다.

또 담양군 한재초등학교 신입생들에게 입학 장학금과 학용품을 지원하며 학생들의 새로운 출발도 응원했다.

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남부마을 이재천 이장은 "한솔페이퍼텍의 꾸준한 지원이 마을에 큰 도움이 되고 있다"며 "앞으로도 많은 교류와 협력이 이어지길 바란다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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