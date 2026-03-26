김영록·민형배 찬성, 강기정 후보 반대 입장

조국혁신당·정의당 기존 철도 활용 찬성

신정훈·주철현·진보당·기본소득당 미응답

광주∼목포, 광주∼광양만권을 기존 철도망(신 경전선 등)으로 연결하는 광역철도 구축 방안을 두고 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선 후보와 주요 정당 간 입장 차이가 드러났다. 공개질의 결과 김영록·민형배 후보와 조국혁신당·정의당은 찬성했고 강기정 후보는 반대했으며 신정훈·주철현 후보와 진보당·기본소득당은 답변하지 않았다.

경전선 보성∼임성리 구간 해남터널 인근 철도 선로를 열차가 통과하고 있다. 국가철도공단 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시민단체협의회와 전남시민사회연대회의는 26일 광주∼목포, 광주∼광양만권을 기존 철도망(신 경전선 등 계획확정 노선 포함)으로 연결하는 '저비용·고효율 광역철도망 구축' 정책에 대한 후보들과 주요 정당의 답변 결과를 발표했다.

이번 정책 제안은 신규 노선 건설 대신 기존 철도망을 활용해 광역철도를 구축하는 것이 핵심이다.

핵심 쟁점인 '기존 철도망 활용 방식'에 대해 김영록·민형배 후보와 조국혁신당, 정의당은 모두 찬성 입장을 밝혔다. 반면 강기정 후보는 유일하게 반대 의사를 밝혔다.

제5차 국가철도망계획 최우선 신청 의지를 묻는 항목에서도 차이가 나타났다. 민형배 후보와 정의당은 '적극 추진'을, 김영록 후보와 조국혁신당은 '검토 후 추진'을 제시했다. 강기정 후보는 이 역시 반대 입장을 유지했다.

또 대도시권 광역교통특별법상 '대도시권' 지정을 위한 시행령 개정과 관련해서도 강기정 후보를 제외한 나머지 후보와 정당은 모두 조속 추진에 동의했다.

시민단체는 신규 노선 건설 방식의 경우 수조 원의 예산과 20년 이상의 기간이 필요하지만 기존 노선 활용 시 비용을 10~20분의 1 수준으로 줄이고 10년 내 개통이 가능하다고 주장했다.

단체는 "30년을 기다릴 것인지, 10년의 혁신을 선택할 것인지 결정해야 할 시점"이라며 "차기 통합시장 후보들이 해당 정책을 공약으로 채택해야 한다"고 촉구했다. 이어 "지자체 대응이 미흡할 경우 주민직접조례제정운동을 전개해 광역철도교통망 구축을 위해 적극 노력할 것"이라고 덧붙였다.

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이번 공개질의에는 민주당 통합시장 경선 후보 5명 가운데 3명(강기정·김영록·민형배)과 조국혁신당·정의당 광주시당이 응답했다. 신정훈·주철현 후보와 진보당·기본소득당 등은 답변하지 않았다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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