강기윤 경남 창원시장 예비후보 선거대책위원회는 26일 김석기 예비후보의 비겁한 '내부 총질'과 허위사실 유포를 강력 규탄했다.

강기윤 선대위는 이날 성명서를 통해 "우리 창원의 미래를 결정지을 중차대한 창원시장 경선이 정책과 비전의 장이 아닌, 상대 후보를 깎아내리기 위한 '진흙탕 싸움'으로 변질되고 있는 현 상황에 대해 깊은 유감과 분노를 금할 수 없다"고 밝혔다.

강기윤 창원시장 예비후보. AD 원본보기 아이콘

선대위는 "김석기 예비후보가 문제 삼고 있는 감나무 보상금 문제 관련 의혹은 오래 전 사법당국에서 철저히 수사해 최종적으로 '무혐의' 처분된 사안이다"며 "이미 끝난 사안을 다시 들춰내어 마치 새로운 비리가 있는 양 포장하는 것은 창원시민의 눈과 귀를 속이는 명백한 기만행위이다"고 규탄했다.

특히 선대위는 "해당 의혹들은 문재인 정부 시절인 2021년, 보수 정당의 유력 정치인을 탄압하기 위한 전형적인 '표적 수사'의 일환으로 제기되었던 것이다"며 "강기윤 후보는 지난 수년간 가혹한 수사 과정 속에서도 당당히 조사에 임했으며, 모든 의혹이 무혐의로 결백함을 법적으로 완벽하게 입증해냈다"고 강조했다.

선대위는 또 "과거 민주당 정권이 우리 당 후보를 대상으로 동원했던 공격 논리를 그대로 가져와 같은 당 동지에게 화살을 겨누는 행태는 도저히 묵과할 수 없는 '비겁한 내부 총질'이다"며 "본인의 지지율 반등을 위해 당의 자산을 훼손하고 내부 혼란을 야기하는 행위는 결국 민주당에게 어부지리를 안겨주는 이적행위나 다름없다"고 성토했다.

이어 "사법당국이 무혐의로 처분한 사안에 대해 악의적인 비방을 지속하는 것은 단순한 정치적 공세를 넘어선 엄연한 '명예훼손'이며 공직선거법 등 위반한 범죄 행위이다"며 "김석기 후보의 근거 없는 비방과 허위사실 유포에 대해 가능한 모든 법적 조치를 강구하겠다. 선거가 끝난 후라도 그 책임을 끝까지 묻겠다"고 경고했다.

선대위는 아울러 "지금 창원시민이 원하는 것은 상대 후보에 대한 인신공격이 아니라 어떻게 하면 창원의 경제를 살리고, 시민의 삶의 질을 높일 것인지에 대한 치열한 정책 고민이다"며 "김석기 후보는 근거 없는 비방을 즉각 중단하고 창원시민 앞에 사죄하라"고 촉구했다.

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또한 "강기윤 후보는 이러한 저열한 공세에 흔들리지 않고, 오직 창원시민만을 바라보며 중단 없는 창원 발전을 위해 묵묵히 나아가겠다. 깨끗하고 공정한 경선, 시민에게 희망을 주는 정정당당한 경선이 될 수 있도록 시민 여러분께서 엄중히 심판해 줄 것"을 호소했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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