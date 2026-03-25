"유가 150달러 지속 땐 급격한 경기침체" 세계 경제 최악 시나리오 나왔다

래리 핑크 블랙록 CEO 경고

중동 전쟁 여파 파악은 시기상조

에너지 가격 상승, 빈곤층에 충격

"2008년 글로벌 금융위기와는 달라"

세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)는 국제 유가가 배럴당 150달러 수준까지 치솟아 이 가격이 유지될 경우 글로벌 경기침체가 닥칠 수 있다고 경고했다.

25일(현지시간) 핑크 CEO는 영국 BBC와의 인터뷰에서 중동 전쟁의 여파를 파악하기에는 시기상조라면서도 세계 경제가 직면할 두 가지 극단적인 시나리오를 제시했다. 하나는 전쟁이 해결돼 이란이 다시 국제사회에 수용되고 국제 유가가 전쟁 전 수준으로 떨어지는 것이다. 다른 하나는 전쟁에 대한 해법을 찾지 못해 유가가 고공행진을 이어가는 시나리오다.

핑크 CEO는 "유가가 100달러를 넘어 150달러에 가까운 수준이 수년간 지속되면 경제에 심각한 영향을 미칠 것"이라며 "(그 결과) 가파르고 급격한 경기침체가 올 수 있다"고 예상했다.

또 그는 각국 정부가 복합적인 에너지원에 실용적으로 접근해야 한다고 강조했다. 저렴한 에너지를 안정적으로 공급하는 것이 경제 성장과 국민 삶의 질을 개선하는 핵심 동력이라는 것이다. 핑크 CEO는 "에너지 가격 상승은 역진세다. 부유층보다 빈곤층에 충격"이라면서 "가진 것(에너지원)은 주저 없이 쓰고 대체 에너지원도 공격적으로 찾아야 한다"고 말했다.

일각에서는 현재 시장 상황이 2008년 글로벌 금융위기 직전의 모습과 닮아있다는 지적도 나오지만, 핑크 CEO는 위기가 재발하지는 않을 것으로 보았다. 그는 "조금의 유사성도 보이지 않는다. 제로(0)"라고 단언하면서 기관 투자는 여전히 견고하다고 설명했다.

인공지능(AI) 산업에 대해서도 낙관론을 펼쳤다. 그는 "우리가 전혀 거품 속에 있다고 믿지 않는다"며 "AI 분야에서 한두 번의 실패가 있을 수 있지만, 그 정도는 괜찮다"고 밝혔다. 다만 서구에서 AI 확장을 가로막는 요소로 '에너지 비용' 문제를 꼽으며, 태양광이나 원자력에 막대하게 투자하는 중국과 달리 유럽은 "말뿐이고 행동은 하지 않는다"고 지적했다.

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또 AI가 사무직 수요는 줄일 수 있으나, 전기기술자나 용접공, 배관공 등의 일자리는 늘릴 것이라며 "결과적으로 AI가 엄청난 양의 일자리를 창출할 것"이라고 주장했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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